Kahraman Babam 8. bölüm full izle! Uğur’un, katillerin peşinde atacağı son adımı kalıyor





KAHRAMAN BABAM 8. BÖLÜM ÖZETİ

Uğur karısının katillerinin peşinde atılacak son bir adımı kalmıştır artık. Bir kıvılcım ile başladığı yolculuğu büyük bir yangın olup daha kimleri yutacaktır? Yoksa tüm yangınları ustaca söndüren Uğur bu yangını da bertaraf etmeyi başaracak mıdır? Tünelin ucundaki ışığı görünce daima ileriyi seçen Uğur'u tünelin sonunda bekleyen şey nedir?

Ömrüm'ün velayet davasında zora düşen Yonca'yı büyük bir açmaz beklemektedir. Mesleki olarak bir karar vermesi gereken Yonca, tüm duygusallığını bir kenara alarak bir karar vermek zorundadır artık. Bir yanda abisi ve yeni ayrıldığı ilişkisi diğer yanda kızının davasında beraber yol yürüdükleri Uğur…