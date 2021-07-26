Kahraman Babam 8. bölüm full izle! Uğur’un, katillerin peşinde atacağı son adımı kalıyor

Kahraman Babam 8. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler ise "Kahraman Babam 8. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Show TV ile Kahraman Babam 8. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Uğur karısının katillerinin peşinde atılacak son bir adımı kalmıştır artık. Bir kıvılcım ile başladığı yolculuğu büyük bir yangın olup daha kimleri yutacaktır? Yoksa tüm yangınları ustaca söndüren Uğur bu yangını da bertaraf etmeyi başaracak mıdır? Tünelin ucundaki ışığı görünce daima ileriyi seçen Uğur'u tünelin sonunda bekleyen şey nedir?
Ömrüm'ün velayet davasında zora düşen Yonca'yı büyük bir açmaz beklemektedir. Mesleki olarak bir karar vermesi gereken Yonca, tüm duygusallığını bir kenara alarak bir karar vermek zorundadır artık. Bir yanda abisi ve yeni ayrıldığı ilişkisi diğer yanda kızının davasında beraber yol yürüdükleri Uğur…
Kardeşinin intikamı için Uğur ile birlikte yol almaya razı olan Cem'i sıkıntılı günler beklemektedir. Gururundan düşen burnunun üzerine basan Cem, Ömrüm ve Ömrüm'ün mutluluğu için kendi hayatını ıska geçecektir.
Yıllardır kurduğu ustalıklı tezgah yıkılan Yavuz, iyiden iyiye köşeye sıkışmıştır. Bu sıkışmışlık onu tahmin edilemez bir hale getirmiştir. Yavuz büyük kararlar almanın arifesinde kendini yeniden var etmek için Uğur ile karşı karşıya gelir.