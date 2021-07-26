Görkem Sevindik ve Nilay Deniz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kahraman Babam final bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yeni adıyla henüz yayın hayatının başlarında olsa da final kararı alan dizinin son bölümünde İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Dizinin sona erecek olmasıyla alakalı olarak reytinglerdeki düşüş gösteriliyor. Peki Kahraman Babam final mi, neden bitiyor? Kahraman Babam neden final yapıyor?
Kahraman Babam final bölümü bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Reytinglerin git gide düşmesi Show TV'nin final kararı almasında etkili olduğu biliniyor…
Kahraman Babam dizisi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak Show TV ekranına veda edecek. Dizinin reytinglerde istenilen sonuç elde edemediği için final kararı aldığı biliniyor.
Kahraman Babam 7. Bölümünde; Uğur'u gizliden takip eden Emre onun başına büyük dert olacaktır. Yonca'yı kaybetmemek için görüntüleri ona izleten Emre beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır. Yonca ise prensipleri ve duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Uğur'u adalete teslim ederse Ömrüm ile kavuşma hayallerinin suya düşeceğini bilmektedir.
Uğur ve Ömrüm'ün kaderi Yonca'nın iki dudağı arasındadır. Emre'nin boğulmamak için attığı kulaçlar onu Yonca'nın gözünde daha da derinlere doğru çekecektir. Aldığı her karar, attığı her adım Yonca cephesinde göze batar bir hale gelmiştir. Bir anda terzilik merakına tutulan Ömrüm'ün mutlu halleri Cem'in gözünden kaçmaz. Onu daha önce bu denli mutlu görmeyen Cem onun adına yeni kararlar vermenin gerektiğini düşünmektedir.
Bu uğurda karısı Zehra ile derin bir yol ayrımına doğru giden adımları atmaktan da çekinmeyecektir. Menekşe için kendisini bile karşısına alan İlker'in önünde son ve tek bir durak kalmıştır; Tolga Kumandan… Ya başını eğip usul usul kaderini yaşayacaktır ya da bu konuşma artık kaçınılmaz bir son halini almıştır. Yaşadığı olaylar neticesinde Ayşe'si ile arası bozulan Tolga'yı çok zor zamanlar beklemektedir.