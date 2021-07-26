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Giriş Tarihi: 27.7.2021 00:22 Son Güncelleme: 27.7.2021 00:22

Kalp Yarası 4. bölüm full izle! Baha’yı şoke eden haber!

Kalp Yarası 4. bölüm full izle! Baha’yı şoke eden haber!

ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisi 4. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşıyor. Dizinin televizyonda yer alan gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Kalp Yarası 4. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Kalp Yarası 4. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Kalp Yarası dizisi 4. son bölümle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler ise "Kalp Yarası 4. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KALP YARASI 4. BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile Kalp Yarası 4. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



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KALP YARASI 4. BÖLÜM İZLE | TIKLAYINIZ…



KALP YARASI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

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Kalp Yarası 4. bölüm full izle! Baha’yı şoke eden haber!
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