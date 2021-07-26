Lahmacun tarifi: MasterChef evde lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Evde lahmacun tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından evde lahmacun yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek evde lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

EVDE LAHMACUN NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Ev Yapımı Lahmacun Tarifi İçin Malzemeler:

Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık su,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı instant maya,

3 su bardağı un.

Üzeri İçin:

200 gr orta yağlı kıyma,

1 adet büyük soğan ( rendelenmiş ),

1 tatlı kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı acı biber salçası,

2 adet domates ( kabukları soyulup rendelenmiş ),

2 diş sarımsak ( rendelenmiş ),

2 adet sivri biber ( ince doğranmış ),

Yarım demet maydanoz ( ince doğranmış),

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber,

Tuz,

Taze çekilmiş karabiber.

EV YAPIMI LAHMACUN YAPILIŞI

Hamuru için: bir kaba un haricindeki diğer malzemeleri koyup karıştırın.

Üzerine unu ilave edip yoğuralım ve üzerini streç ile kapatıp ılık bir yerde 1 saat mayalandırın. Üzeri için; geniş bir kaba tüm malzemeyi koyun ve iyice karıştırın. Mayalanan hamuru yoğurup söndürün ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Hafif unlanmış tezgahta büyük tabak ebatlarında açın. Teflon tavayı ısıtıp ocağı orta ateşte bekletip açtığınız hamuru tavaya yerleştirin. Hamurun üzerine 2 yemek kaşığı harçtan koyun ve hamurun üzerine yayın. Tavanın kapağını kapatıp yaklaşık 4 dakika altının yanmaması için kontrol ederek pişirin. Ev Yapımı Lahmacunu soğan ve yeşillikler eşliğinde servis yapın.

Not: 8 adet lahmacun çıkıyor.

Afiyet olsun.