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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:56

Masterchef yeni bölümde üçlü düellolar! Yeni bölümde üst tura çıkma mücadelesi devam ediyor!

Masterchef yeni bölümde üçlü düellolar! Yeni bölümde üst tura çıkma mücadelesi devam ediyor!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Oktay'ın kafasından damlayan terler yoğurduğu hamura karışmış ve büyük talihsizlik yaşamıştı. Yarışmanın yeni bölümünde, üst tura çıkma mücadelesi veren yarışmacılar, birbirinden iddialı sözler ile birbirlerine gözdağı veriyor. Peki MasterChef'in 3. turuna kalacak isimler hangileri olacak? İşte yeni bölüm detayları…

Bu akşam ekrana gelecek olan Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmanın yeni bölümünde üst tura çıkmanın heyecanı yaşanıyor. MasterChef'in 21. bölümünde üçlü düellolar yarışmacıları giderek hırslandırıyor…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE ÜÇLÜ DÜELLOLAR!

TV8'de yayınlananyemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Börekten et yemeğine pek çok lezzetin yapılacağı MasterChef Türkiye 2021 bu akşam yeni bölümü ile geliyor.

Yarışmanın yeni bir üçlü düellosu ekranlara gelecek.

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Masterchef yeni bölümde üçlü düellolar! Yeni bölümde üst tura çıkma mücadelesi devam ediyor!
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