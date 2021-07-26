Masterchef yeni bölümde üçlü düellolar! Yeni bölümde üst tura çıkma mücadelesi devam ediyor!

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE ÜÇLÜ DÜELLOLAR!

TV8'de yayınlananyemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Börekten et yemeğine pek çok lezzetin yapılacağı MasterChef Türkiye 2021 bu akşam yeni bölümü ile geliyor.