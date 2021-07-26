Masterchef yeni bölümde üçlü düellolar! Yeni bölümde üst tura çıkma mücadelesi devam ediyor!

Bu akşam ekrana gelecek olan Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmanın yeni bölümünde üst tura çıkmanın heyecanı yaşanıyor. MasterChef'in 21. bölümünde üçlü düellolar yarışmacıları giderek hırslandırıyor…
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE ÜÇLÜ DÜELLOLAR!
TV8'de yayınlananyemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Börekten et yemeğine pek çok lezzetin yapılacağı MasterChef Türkiye 2021 bu akşam yeni bölümü ile geliyor.
Yarışmanın yeni bir üçlü düellosu ekranlara gelecek.