Süt helvası tarifi: MasterChef Süt helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Süt helvası tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Süt helvası yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek Süt helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.
Süt ve toz şekeri tencereye alıp, ocağa oturtun. Sütü kaynatmadan, toz şeker eriyene dek orta ateşte pişirin. Vanilya ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve unun rengi hafif sararıp, kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. Ocaktan alıp, karıştırarak sütlü karışıma ilave edin. Bir taşım kaynatıp, dikdörtgen şeklinde küçük boy fırın kabına boşaltın. Üzerine tozş eker serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzerini fındık ve çilekle süsleyip servis yapın.