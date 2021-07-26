Süt helvası tarifi: MasterChef Süt helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Süt helvası tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Süt helvası yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek Süt helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

5 su bardağı süt

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

1-2 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı irice dövülmüş fındık Çilek

SÜT HELVASI YAPILIŞI

Süt ve toz şekeri tencereye alıp, ocağa oturtun. Sütü kaynatmadan, toz şeker eriyene dek orta ateşte pişirin. Vanilya ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve unun rengi hafif sararıp, kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. Ocaktan alıp, karıştırarak sütlü karışıma ilave edin. Bir taşım kaynatıp, dikdörtgen şeklinde küçük boy fırın kabına boşaltın. Üzerine tozş eker serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzerini fındık ve çilekle süsleyip servis yapın.