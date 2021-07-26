Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sütlü brokoli çorbası tarifi: MasterChef Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.7.2021 23:18 Son Güncelleme: 26.7.2021 23:18

Sütlü brokoli çorbası tarifi: MasterChef Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sütlü brokoli çorbası tarifi: MasterChef Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021’de düello heyecanı sürüyor. MasterChef son bölümde jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler düelloya katılan yarışmacılardan Sütlü brokoli çorbası yapmalarını istedi. TV ekranlarında Sütlü brokoli çorbası yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak isteyerek Sütlü brokoli çorbası tarifi ile ilgili olarak, Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sütlü brokoli çorbası tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Sütlü brokoli çorbası yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 200 gram brokoli
  • 3 su bardağı yağsız süt
  • 2 su bardağı su
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz
  • 2 çorba kaşığı ince bulgur

Üzeri için:

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Pul biber

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Brokoliyi çiçeklerine ayırın ve yıkayın. Tencereye alıp, üzerine yağsız süt, su, soğan, sarımsak ve ince bulguru ilave edin. Brokoli yumuşayana kadar pişirin ve tencereyi ocaktan alıp, blenderden geçirin. Tekrar tencereye koyun ve tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın. Üzeri için zeytinyağını kızdırın ve pul biber ekleyin. Çorbaya gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sütlü brokoli çorbası tarifi: MasterChef Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA