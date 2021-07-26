Sütlü brokoli çorbası tarifi: MasterChef Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sütlü brokoli çorbası tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Sütlü brokoli çorbası yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek Sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELERİ

200 gram brokoli

3 su bardağı yağsız süt

2 su bardağı su

1 adet küçük boy soğan

1 diş sarımsak

Tuz

2 çorba kaşığı ince bulgur

Üzeri için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Pul biber

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Brokoliyi çiçeklerine ayırın ve yıkayın. Tencereye alıp, üzerine yağsız süt, su, soğan, sarımsak ve ince bulguru ilave edin. Brokoli yumuşayana kadar pişirin ve tencereyi ocaktan alıp, blenderden geçirin. Tekrar tencereye koyun ve tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın. Üzeri için zeytinyağını kızdırın ve pul biber ekleyin. Çorbaya gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.