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Giriş Tarihi: 28.7.2021 01:06 Son Güncelleme: 28.7.2021 01:06

Ada Masalı 6 Bölüm Full İzle! Aliye’nin uyanması ada halkını sevince boğuyor

Ada Masalı 6 Bölüm Full İzle! Aliye’nin uyanması ada halkını sevince boğuyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi 6. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Aliye’nin uyanması ada halkını sevince boğuyor. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler ise yoğun şekilde Ada Masalı 6 Bölüm Full İzle! şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Star TV ile Ada Masalı 6 Bölüm Full İzleme linki ve özet detayları.

Ada Masalı dizisi 6. son bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler ise "Ada Masalı 6 Bölüm Full İzle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ADA MASALI 6 BÖLÜM FULL İZLE

Star TV ile Ada Masalı 6. Yeni bölüm linki ve diğer tüm detaylar şöyle;

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Ada Masalı 6 bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/6-bolum



ADA MASALI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur.



Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır.

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Ada Masalı 6 Bölüm Full İzle! Aliye’nin uyanması ada halkını sevince boğuyor
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