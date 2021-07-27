Ada Masalı 6 Bölüm Full İzle! Aliye’nin uyanması ada halkını sevince boğuyor

Ada Masalı dizisi 6. son bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler ise "Ada Masalı 6 Bölüm Full İzle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Star TV ile Ada Masalı 6. Yeni bölüm linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Ada Masalı 6 bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur.