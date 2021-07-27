Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı konusu ve oyuncuları

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır.

Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır.

ADA MASALI OYUNCULARI KİM?

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

ADA MASALI DİZİSİ KONUSU

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İzmir'de yapılıyor. İle bağlı Seferhisar ilçesinde çekiliyor.