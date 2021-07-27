Baht Oyunu 6 Bölüm Full İzle! Ada, geçmişini Bora’ya itiraf edecek mi?

Baht Oyunu dizisi 6. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler ise "Baht Oyunu 6 Bölüm Full İzle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Kanal D ile Baht Oyunu dizisi 6. bölüm linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Baht Oyunu 6 bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılıyor. Ada, Bora'nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora'nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmaz. Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe'yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal'in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığıdır.
Bizdeboyle.net ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar iki gün boyunca ilişki kampına katılarak gözlem yapar. Kampa çift rolünde giden Bora ve Ada arasında ufak kıskançlıklar baş gösterir. Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir. Ada, cesaretini toplayıp Rüzgar'la geçmişini Bora'ya itiraf edecek mi?