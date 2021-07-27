Baht Oyunu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, bu akşam var mı soruları izleyici kitlesi tarafından araştırılıyor. İlgi uyandıran hikâyesi, ilginç karakterleri ve genç oyuncu isimleri ile Baht Oyunu dizisi sık sık sosyal medyada konuşuluyor. Peki, Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu dizisi konusu ne, nerede çekiliyor, bu akşam var mı?
BAHT OYUNU KONUSU
Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.
BAHT OYUNU OYUNCULARI
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.
BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR, UYARLAMA MI?
Baht Oyunu dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Baht Oyunu dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'daki dizi platosunda çekiliyor.