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Giriş Tarihi: 27.7.2021 20:42

Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu dizisi konusu ne, nerede çekiliyor, bu akşam var mı?

Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu dizisi konusu ne, nerede çekiliyor, bu akşam var mı?

Kanal D ekranlarında 15 Haziran’da yayınlanmaya başlanan Baht Oyunu dizisi, her hafta Salı günü yayınlanıyor. Genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, sosyal medyada da sık sık konuşuluyor. İzleyici kitlesi Baht Oyunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimler gibi soruları da bir yandan merak ediyor. Peki, Baht Oyunu dizisi bu akşam var mı, konusu ne? İşte detaylar;

Baht Oyunu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, bu akşam var mı soruları izleyici kitlesi tarafından araştırılıyor. İlgi uyandıran hikâyesi, ilginç karakterleri ve genç oyuncu isimleri ile Baht Oyunu dizisi sık sık sosyal medyada konuşuluyor. Peki, Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu dizisi konusu ne, nerede çekiliyor, bu akşam var mı?

BAHT OYUNU KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.

BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR, UYARLAMA MI?

Baht Oyunu dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Baht Oyunu dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'daki dizi platosunda çekiliyor.

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Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu dizisi konusu ne, nerede çekiliyor, bu akşam var mı?
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