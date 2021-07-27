Creme Brulee tarifi: Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Creme Brulee tarifi, MasterChef düello mücadelelerinde yarışmacılardan istendi. Telvizyonda yapılışını izleyenler ise kendileri de yapmak isteyerek Creme Brulee tarifine erişmek isteyerek Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

CREME BRULEE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı süt

2 çay bardağı krema

1 çay kaşığı vanilya

3 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı esmer şeker

CREME BRULEE YAPILIŞI

Süt, krema, şeker ve vanilyayı karıştırıp, kaynatın. Kaynayan karışıma iyice çırpılmış yumurta sarılarını katıp, biraz daha ateşte tutun. Kremayı arzu ettiğiniz kalıplara dökün, soğumaya bırakın. Üzerine döktüğünüz esmer şekeri pürmüzle yakın.



Pürmüz: Elde kullanılabilen, çakmaklı ya da tüplü, çeşitli tatlıların üzerini yakmak için kullanılan ateş tabancası.