Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç ödül aldı? Esaretin Bedeli IMDB puanı

Ülkemizde 10 Mart 1995'te vizyona giren ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan The Shawshank Redemption filmi bugün TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Filmi yayın akışında görenler Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi gibi sorulara yanıt arıyor. Esaretin Bedeli kaç ödül aldı ve IMDB puanı ne diye merak edenler haberimizi ziyaret ediyor. İşte filme ilişkin merak edilenler.
ESARETİN BEDELİ KONUSU
Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Kendisini aldatan eşini ve sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar ardında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Red Andy'nin bu çabalarına ortak olur.
ESARETİN BEDELİ OYUNCULARI
Tim Robbins - Andy Dufresne: Eşini ve onun sevgilisini öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir bankacı.
Morgan Freeman - Ellis Boyd "Red" Redding: Andy ile arkadaş olan bir hapishane kaçakçısı.
Bob Gunton - Warden Samuel Norton: Shawshank hapishanesinin müdürü.
William Sadler - Heywood: Red'in uzun süredir hapis yatan hükümlülerden oluşan grubunun bir üyesi.
Clancy Brown - Capt. Byron Hadley: Hapishane gardiyanlarının lideri.
Gil Bellows - Tommy Williams: 1965'te bir hırsızlıktan dolayı hapse giren genç hükümlü.
Mark Rolston - Bogs Diamond
James Whitmore - Brooks Hatlen: 1900'lerin başından beri hapis yatan yaşlı bir hapishane kütüphanecisi.
Jeffrey DeMunn
Larry Brandenburg
Neil Giuntoli
Brian Libby
David Proval
Joseph Ragno
Jude Ciccolella
Paul McCrane
Renee Blaine
Scott Mann
John Horton
Gordon Greene
Alfonso Freeman
V.J. Foster
THE SHAWSHANK REDEMPTION IMDB PUANI
Esaretin Bedeli filmi, IMBD Top 250 sıralaması içerisinde 9.2 puan alarak en yüksek IMDB puanına sahip film unvanını kazanmıştır. Bu film IMDB sitesinde 1.748.010'dan fazla oy ile 10 üzerinden 9.2 puan almıştır.
KAÇ ÖDÜL ALDI?
1997 yılında Esaretin Bedeli 7 dalda Oscar Ödülleri için aday gösterilmesine rağmen Oscar alamamıştır.
Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Japon Akademi Ödülü
Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği Filmlerde En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü
ESARETİN BEDELİ NEREDEN ESİNLENDİ, HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Esaretin Bedeli, Stephen King'in Different Seasons kitabındaki kısa bir hikayeden uyarlanmıştır.