Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç ödül aldı? Esaretin Bedeli IMDB puanı

Ülkemizde 10 Mart 1995'te vizyona giren ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan The Shawshank Redemption filmi bugün TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Filmi yayın akışında görenler Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi gibi sorulara yanıt arıyor. Esaretin Bedeli kaç ödül aldı ve IMDB puanı ne diye merak edenler haberimizi ziyaret ediyor. İşte filme ilişkin merak edilenler.

ESARETİN BEDELİ KONUSU

Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Kendisini aldatan eşini ve sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar ardında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Red Andy'nin bu çabalarına ortak olur.