Etli Nohut tarifi: Etli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Etli Nohut tarifi, MasterChef düello mücadelelerinde yarışmacılardan istendi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise kendileri de yapmak isteyerek Etli Nohut tarifine erişmek isteyerek Etli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ETLİ NOHUT NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ETLİ NOHUT YEMEĞİ MALZEMELERİ

Lezzetli bir etli nohut yemeği için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanır:

300 gram dana kuşbaşı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı önceden ıslatılmış nohut

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

5 bardak sıcak su

Tuz ve çok az sıvı yağ

ETLİ NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI