Etli Nohut tarifi: Etli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Etli Nohut tarifi, MasterChef düello mücadelelerinde yarışmacılardan istendi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise kendileri de yapmak isteyerek Etli Nohut tarifine erişmek isteyerek Etli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
ETLİ NOHUT NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ETLİ NOHUT YEMEĞİ MALZEMELERİ
Lezzetli bir etli nohut yemeği için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanır:
- 300 gram dana kuşbaşı
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı önceden ıslatılmış nohut
- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
- 5 bardak sıcak su
- Tuz ve çok az sıvı yağ
ETLİ NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI
- Öncelikle nohutlarımızı bir gece önceden ıslatıyoruz, daha sonra eti de yıkayıp tencerenin içine atıyoruz.
- Daha sonra etleri hafifçe kavuruyoruz. Etler renk değiştirene kadar kavuruyoruz. Nohutlardan önce salçayı tencereye ekliyoruz ve kavurduktan sonra soğanı son olarak da geceden ıslatılan nohutu tencereye ilave ediyoruz. Kavrulan kuşbaşı, salça ve soğandan sonra nohutun tuzunu da ekledikren sonra biraz da sıvı yağ ekleyip 5 bardak suyunu ekleyip nohutun kaynamasını yani pişmesini bekliyoruz.
- Nohutu ilk olarak yüksek ateşte daha sonra da hemen hemen 30 dakika pişiriyoruz. Bu süre tencerenizin türüne göre değişiklik gösterebilir en az 30 dakika gerekmektedir. 30 dakika geçtikten sonra nohutun tadına varılarak pişip pişmediği biraz daha pişmesi gerekip gerekmediği kontrol edilebilir. Afiyet olsun...