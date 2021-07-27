Evde Boza tarifi: Evde Boza nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Evde Boza tarifi, MasterChef düello mücadelelerinde yarışmacılardan istendi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise kendileri de yapmak isteyerek Evde Boza tarifine erişmek isteyerek Evde Boza nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

EVDE BOZA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

18 su bardağı su

1 su bardağı boza (mayalamak için)

Üç buçuk su bardağı toz şeker

EVDE BOZA YAPILIŞI

Bulgur ve suyu tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynadığında ocağın altını kısıp, kapağı kapalı şekilde 30 dakika pişirin. Sıcakken 5 dakika süreyle blender'dan geçirin. Başka büyük bir tencerenin üzerine ince bir tel süzgeç koyun. İki yada üç kepçe, pişen bulgurdan koyup tahta kaşıkla ezin. Bulgurun beyaz özünü tencereye akıtıp, süzgeçte sadece posa kaldığından emin olun.

Tüm bulgur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Süzme işlemi bittikten sonra toz şekeri katıp, karıştırın. Mayalanması için 1 su bardağı bozayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Bu işlemi bulguru soğutmadan seri bir şekilde yapın. Tencerenin kapağını kapatıp, mayalanması için sıcak bir yere yerleştirin. Bu şekilde 2-3 gün dinlendirin. 12 saatte bir kapağını açıp, karıştırın ve tahta kaşıkla alıp, yukarıdan aşağıya dökerek gazının uçmasını sağlayın. Leblebi ile servis yapın.

Sağlığa faydaları: İçinde bol miktarda A, B, C, D ve E vitaminleri barındıran boza, hazmı kolaylaştırır, mideyi rahatlatır. Doğal bir prebiyotik olan bozanın hafif ekşimiş hali, tatlı olan bozaya oranla daha makbuldür.