Kadayıf dolması tarifi: MasterChef kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kadayıf dolması tarifi izleyici kitlesi tarafından araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bu akşam yarışmacılar kadayıf dolması yapmaya çalıştı. Evde kadayıf dolması yapmak isteyen izleyiciler ise, MasterChef kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. İşte kadayıf dolması tarifi

KADAYIF DOLMASI MALZEMELER

300 gram taze tel kadayıf

1 su bardağı ceviz

Bulamak için:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3 damla limon suyu

KADAYIF DOLMASI TARİFİ

Kadayıf dolması tarifi için öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu 20 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan almaya yakın içine 3 damla limon suyu ekleyin. Kadayıf dolmasının en önemli püf noktalarından biridir. Şerbeti ocaktan alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra iyice soğumaya bırakın. Dolaba da koyabilirsiniz.

Cevizleri dövüp hazırlayın. Tel kadayıflardan eliniz büyüklüğünde parçalar koparın. Dövülmüş cevizi kadayıfların ucuna doğru yerleştirip kenarlarını kapatarak sıkıca sarın. Elinizdeki malzeme bitene kadar bu şekilde devam edin.

Süt ve yumurtayı iyice çırpıp dolmaları bu karışıma batırın. Sıvı yağı derin bir tencerede iyice kızdırıp dolmaları yağa aktarın. Kadayıf dolması için diğer püf noktalardan biri de budur. Yağ kızdırılmazsa dolmaların içine çeker.

Her tarafını güzelce kızartıp yağdan çıkarır çıkarmaz iyice soğumuş şerbete atın. Şerbetleri çektikten sonra servis tabağına alabilirsiniz.

Üzerini fıstıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...