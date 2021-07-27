Levrek Buğulama tarifi: Levrek Buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Levrek Buğulama tarifi, MasterChef düello mücadelelerinde yarışmacılardan istendi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise kendileri de yapmak isteyerek Levrek Buğulama tarifine erişmek isteyerek Levrek Buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Yağlı kağıda, bir tarafı boş kalacak şekilde iki adet levrek filetosunu koyun. Üzerlerine yarım halka şeklinde dilimlenmiş limon, domates ile birlikte ince kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edin. Maydanoz yaprakları, tuz ve karabiber ekledikten sonra, en üste eritilmiş tereyağı gezdirin. Bir tarafı boş bırakılan yağlı kağıdı düzgünce katlayıp, kıvırın. Izgarada 1 saate yakın pişirip, sıcak olarak servis yapın.