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Giriş Tarihi: 27.7.2021 22:45 Son Güncelleme: 27.7.2021 22:45

Levrek Buğulama tarifi: Levrek Buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Levrek Buğulama tarifi: Levrek Buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında 3’lü düellolar sürüyor. Bugün mücadele eden yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istediği Levrek Buğulama’yı en iyi yapan olmak için mücadele etti. TV’de söz konusu yemeğin yapılışını izleyenler evlerinde yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyerek Levrek Buğulama tarifine ilişkin Levrek Buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte en lezzetli o tarif…

Levrek Buğulama tarifi, MasterChef düello mücadelelerinde yarışmacılardan istendi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise kendileri de yapmak isteyerek Levrek Buğulama tarifine erişmek isteyerek Levrek Buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

LEVREK BUĞULAMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

LEVREK BUĞULAMA MALZEMELER

  • 1 adet levrek filetosu (2 parça)
  • Yarım limon (kabuğu soyulmuş)
  • 1 adet orta boy domates
  • Yarım soğan
  • 4 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber ve tuz

LEVREK BUĞULAMA YAPILIŞI

Yağlı kağıda, bir tarafı boş kalacak şekilde iki adet levrek filetosunu koyun. Üzerlerine yarım halka şeklinde dilimlenmiş limon, domates ile birlikte ince kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edin. Maydanoz yaprakları, tuz ve karabiber ekledikten sonra, en üste eritilmiş tereyağı gezdirin. Bir tarafı boş bırakılan yağlı kağıdı düzgünce katlayıp, kıvırın. Izgarada 1 saate yakın pişirip, sıcak olarak servis yapın.

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Levrek Buğulama tarifi: Levrek Buğulama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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