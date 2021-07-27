Pişi tarifi: Pişi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pişi tarifi, MasterChef düello mücadelelerinde yarışmacılardan istendi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise kendileri de yapmak isteyerek Pişi tarifine erişmek isteyerek Pişi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

PİŞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PİŞİ TARİFİ YAPILIŞI MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

½ su bardağı ılık su

½ çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

4 su bardağı un

1 su bardağı ılımış süt

Sıvı yağ

PİŞİ YAPILIŞI

Pişi tarifi için öncelikle hamurunuzun mayasını aktif hale getiriniz. Ilıtmış olduğunuz sütün içerisine maya ve toz şekerini ilave edip köpürene kadar bekleyiniz. Geniş bir kaba elediğiniz unu dökün. Döktüğünüz unun ortasına elinizle bir oyuk açın. Sırasıyla su, sıvıyağ, yumurta ve tuzu un dolu kabın ortasına ilav edin. Köpürmüş mayayı da hamura ekleyin. Hamuru yoğurma işlemine geçin. Ele yapışmayacak bir hal aldığında dinlenmeye bırakın. Kabaran hamuru açın. Yuvarlak kalıplar yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin ve kızgın yağda pişirin.

Pişiniz tarifi başarı ile gerçekleşmiştir. Afiyet olsun