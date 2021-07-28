Cam Tavanlar final mi, bitiyor mu? Cam Tavanlar neden final yapıyor?

CAM TAVANLAR FİNAL Mİ, NEDEN BİTİYOR?

Bensu Soral ile Kubilay Aka'yı buluşturan Show TV dizisi Cam Tavanlar ekrana veda ediyor. Dizi 8. bölümde final yapıyor.

CAM TAVANLAR'IN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bu bölümde doludizgin aşk var! Geçmişten gelen yanlış anlaşılma çözülüyor; Cem ve Leyla aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor.

Bu bölümde doludizgin aşk var! Geçmişten gelen yanlış anlaşılma çözülüyor; Cem ve Leyla aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. İki âşık, kaçırdıkları yıllara inat bulutların üzerine çıkıyor; her anları aşkla dolup taşıyor.

Peki, Suna boş durur mu? Cem'i yeniden kazanmak için kolları sıvıyor. Diğer taraftan Haldun tehlikeli bir oyun çeviriyor. Ama Cem ve Leyla'nın aşkı çelik gibi güçlü… Bakalım aşkın gücü her şeyin üstesinden gelmeye yetecek mi?