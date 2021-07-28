Evde tereyağı tarifi: MasterChef evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından evde tereyağı yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de evde tereyağı tarifine ilişkin evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
EVDE TEREYAĞI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
Malzemeler
Hazırlanışı
- Krema blendıra alınıp katı madde ayrılıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika karıştırılır.
- Yağ sütten ayrıldığında tülbent serili bir süzgece alınıp bir kaç saat süzülür.
- Sütünden ayrılan tereyağı tuz ile karıştırılıp, soğutulduktan sonra servis edilir.
Notlar
- Kremanız bu süreçte önce kabarıp katılaşacak, ardından tekrar sıvılaşacak ve en son olarak ayrılacak.
- Tereyağı yapımında arta kalan su buttermilktir. Kek, pancake, börek yapında kullanılabilir harika olur.
- 200 ml kremadan 60 gram kadar tereyağı yani büyük bir çay bardağını dolduracak miktarda çıktı.
- İyice süzülen tereyağını buzlu su dolu bir kaba alıp yıkayabilirsiniz. Bu işlem yağınızın daha uzun dayanmasını sağlayacak.