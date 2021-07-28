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Giriş Tarihi: 28.7.2021 23:45 Son Güncelleme: 28.7.2021 23:45

Evde tereyağı tarifi: MasterChef evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Evde tereyağı tarifi: MasterChef evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, düello mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılardan evde tereyağı yapmalarını istemesi sonrasında izleyicilerden bu yemeği evde yapmak isteyenler evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları.

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından evde tereyağı yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de evde tereyağı tarifine ilişkin evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

EVDE TEREYAĞI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Malzemeler

  • 200 ML krema
  • Tuz

Hazırlanışı

  1. Krema blendıra alınıp katı madde ayrılıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika karıştırılır.
  2. Yağ sütten ayrıldığında tülbent serili bir süzgece alınıp bir kaç saat süzülür.
  3. Sütünden ayrılan tereyağı tuz ile karıştırılıp, soğutulduktan sonra servis edilir.

Notlar

  • Kremanız bu süreçte önce kabarıp katılaşacak, ardından tekrar sıvılaşacak ve en son olarak ayrılacak.
  • Tereyağı yapımında arta kalan su buttermilktir. Kek, pancake, börek yapında kullanılabilir harika olur.
  • 200 ml kremadan 60 gram kadar tereyağı yani büyük bir çay bardağını dolduracak miktarda çıktı.
  • İyice süzülen tereyağını buzlu su dolu bir kaba alıp yıkayabilirsiniz. Bu işlem yağınızın daha uzun dayanmasını sağlayacak.

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Evde tereyağı tarifi: MasterChef evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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