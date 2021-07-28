İrmik Helvası tarifi: MasterChef İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından İrmik Helvası yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de İrmik Helvası tarifine ilişkin İrmik Helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
İrmik malzemelerini sürekli karıştırmak daha iyi bir kıvam elde etmenize yarayacaktır.
Kapağını kapattığınız irmik daha nemli ve daha lezzetli olacaktır.
Balık sofralarında kullanacaksanız süt yerine su kullanarak yapabilirsiniz.
Malzemeler kısık ateşte kavrulması daha iyi bir kıvam elde etmenizi sağlayacaktır.
Hazırlamış olduğunuz irmik tatlınıza bir kase yardımıyla şekil verebilirsiniz.
Şekil verdiğiniz irmik helvanızı antep fıstığı parçaları ve tozuyla servis edebilirsiniz.
Bu besinin 100 gramında 532 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında İrmik Helvası 532 kalori bulunmaktadır.