Kuzu Kol Sarma tarifi: MasterChef Kuzu Kol Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Kuzu Kol Sarma yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de Kuzu Kol Sarma tarifine ilişkin evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

KUZU KOL SARMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 adet kuzu ön kol (yassı kemiği çıkarılmış incik bırakılmış)

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 kg yerelması

1 adet havuç

150 gram mantar

2 adet limon

3 diş sarmısak

250 gram tereyağı

3 adet et suyu tableti

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

Pilav için:

2 su bardağı pirinç

İki buçuk su bardağı su

150 gram haşlanmış kestane

1 adet havuç

1 adet soğan

1 çorba kaşığı safran

1 adet et suyu tableti

Sos için:

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 adet limonun suyu

4-5 demet maydanoz

1 çay kaşığı pul biber

1 adet yufka

KUZU KOL SARMA YAPILIŞI