Kuzu Kol Sarma tarifi: MasterChef Kuzu Kol Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Kuzu Kol Sarma yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de Kuzu Kol Sarma tarifine ilişkin evde tereyağı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
KUZU KOL SARMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 1 adet kuzu ön kol (yassı kemiği çıkarılmış incik bırakılmış)
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 kg yerelması
- 1 adet havuç
- 150 gram mantar
- 2 adet limon
- 3 diş sarmısak
- 250 gram tereyağı
- 3 adet et suyu tableti
- 2 tatlı kaşığı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı tane karabiber
- 1 su bardağı süt
- 2 çorba kaşığı un
Pilav için:
- 2 su bardağı pirinç
- İki buçuk su bardağı su
- 150 gram haşlanmış kestane
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 çorba kaşığı safran
- 1 adet et suyu tableti
Sos için:
- Yarım su bardağı sıvıyağ
- 1 adet limonun suyu
- 4-5 demet maydanoz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 adet yufka
KUZU KOL SARMA YAPILIŞI
- Havuç, yerelması, mantar ve maydanozu ayıklayın. Maydanoz ve sarmısakları ince kıyın. 3 adet yerelmasını rendeleyin. Kalanları bütün halde bırakın. Mantarları küçük doğrayın. Havucu çok az haşlayın.
- Kestaneleri sıvıyağda kavurun. Eti yıkayıp, dövün. Tuz ve limonla hafifçe ovun. Etin üzerine tuz, karabiber, ince kıyılmış sarmısak, rendelenmiş yerelması, mantar ve hafif haşlanmış havucu koyun. Eti rulo şeklinde sarıp, iple bağlayın.
- Dışını tuz ve limon suyu ile ovun. Tepsiye yerleştirip, üzerine tereyağının üçte birini dilim olarak sıralayın. 3 su bardağı su ile 175 derece fırında kızartın. Tencereye etsuyu tableti katılmış su, şeker, tuz, limon suyu, kalan tereyağının yarısı, süt ve unu koyup, karıştırın. Karışım kaynayınca soyulmuş ve bütün halde bırakılmış yerelmalarını içine atın.
- Orta ateşte yerelmaları yumuşayıncaya dek pişirin. Ayrı bir yerde pirinci ayıklayıp, bir saat ılık tuzlu suda bekletin. Nişastası gidene dek yıkayın. Havucu rendeleyip, soğanı ince doğrayın. Tereyağının kalanını, kestanelerin kavrulduğu sıvıyağla karıştırın.
- Soğan ve havucu yağda sararana dek kavurun. Kestaneleri ve pirinci ekleyip, etsuyu tableti katın. İki buçuk su bardağı kaynar su ve safran ilave edip, suyunu çekene dek pişirin ve demlenmeye bırakın.
- Yarım su bardağı sıvıyağ, limon suyu, maydanoz, pulbiberle sos hazırlayın. Yerelmalarını bu sosa batırıp, önceden hazırlanmış yufkadan tabakların içine pilavla birlikte yerleştirin. Yemeği garnitürü ile birlikte servis yapın