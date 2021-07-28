Lazanya tarifi: MasterChef Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından lazanya yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de lazanya tarifine ilişkin Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

LAZANYA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Lazanya Tarifi İçin Malzemeler

1 paket lazanya (yaprak hamur)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (küp doğranmış)

400 gramorta yağlı kıyma

2 dişezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

LAZANYA NASIL YAPILIR?