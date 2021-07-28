Pastırmalı Humus tarifi: MasterChef Pastırmalı Humus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Pastırmalı Humus yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de Pastırmalı Humus tarifine ilişkin Pastırmalı Humus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

PASTIRMALI HUMUS NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

HUMUS TARİFİ MALZEMELERİ

3 su bardağı nohut

½ su bardağı tahin

2 limon suyu

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

Pastırma

Tereyağı

HUMUS TARİFİ YAPILIŞI

Nohutları haşlayın ve kabuklarını soyun. Nohutları rondoya alın. Tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon ve tuzu da ekleyin. Karışımı rondodan geçirin. Eğer katı kıvamlı olursa içerisine su ekleyebilirsiniz. Karışımı servis tabağına alın ve orta kısmına oyuk açın. Geniş bir tavaya tereyağını alın ve pastırma parçalarını kavurun. Pastırmaları tabağın ortasına koyun. Humus mezeniz hazır. Afiyet olsun…

HUMUS TARİFİ KAÇ KALORİ?

Humus Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 242 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 140 gramlık miktarında Humus 339 kalori bulunmaktadır. Humus, nohut, zeytinyağı, çeşitli baharatlarla hazırlanan bir başlangıç yemeğidir.