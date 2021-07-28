Soğan Halkası tarifi: MasterChef Soğan Halkası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında bugün yapılan düelloda jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Soğan Halkası yapılması istendi. Evde kendisi de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyen seyirciler de Soğan Halkası tarifine ilişkin Soğan Halkası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
SOĞAN HALKASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
Malzemeler
- 2 adet orta büyüklükte soğan.
Sosu için;
- 1 çay bardağı maden suyu,
- 5 yemek kaşığı un,
- 5 yemek kaşığı mısır nişastası,
- 1 adet yumurta,
- 1 çay kaşığı tuz,
- Yarım çay kaşığı karabiber,
- Kırmızı toz biber.
Bulamak için;
Kızartmak için;
Hazırlanışı
- Soğanlar soyulup baş ve kök kısımları kesilir.
- Yarım santim kalınlığında, yuvarlak olacak şekilde dilimlenir.
- Yuvarlak dilimlenmiş soğanlar birbirinin içinden çıkartılıp halkalara ayrılır.
- Soğan halkaları suyun içinde 10 dakika kadar bekletilip süzülür.
- Sosunu hazırlamak için derin bir kapta un, nişasta, tuz ve baharatlar konup karıştırılır.
- Üzerlerine yumurta ve maden suyu ilave edilip iyice çırpılır.
- Başka bir kaba soğanları bulamak için galeta unu koyulur.
- Soğan halkası önce sosa sonra galeta ununa bulanıp, hemen bol kızgın yağ içerisine bırakılır.
- Arkalı önlü çevrilerek altın sarısı oluncaya kadar kızartılır.
- Kızaran soğan halkası kağıt havlu üzerine çıkartılıp fazla yağlarının süzülmesi sağlanır.
- Hazırlanan çıtır soğan halkası, servis tabağına alınıp sıcak olarak servise sunulur.