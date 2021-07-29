Avanak Apti ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Avanak Apti oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği Avanak Apti filmi, bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda ile Ali Şen gibi Türk sinemasının önemli oyuncularını bulunduğu filme ilişkin oyuncu kadrosu, kaç yılında çekildiği ve konusu ile bilgiler merak konusu oldu. İşte, Avanak Apti filminin konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve yıl hakkında detaylar

AVANAK APTİ KONUSU

1984 yılında çekilen Avanak Apti filminin konusu şöyle; Apti ve arkadaşı Nuri, afiş asarak geçimini kazanmaktadır. Afişini astığı ses sanatçısı Nevin Senses'e aşık olan Apdi, parasızlığından Nevin'in kendisine yüz vermediğini sanar. Nevin'i dinlemek için gazinoya giden Apdi'yi gazinodakiler Urfalı Apdi sanınca, hürmet ederler. Üstüne bir de Nevin'e aşık Barut Osman'ı rezil edince, işler iyice karışır.

AVANAK APTİ FİLMİNİN OYUNCULARI