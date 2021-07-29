Balık Çorbası tarifi: MasterChef Balık Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Balık Çorbası tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda yarışan yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu oldu. En lezzetli tarife erişmek isteyenler Balık Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BALIK ÇORBASI MALZEMELER:

250 gr haşlanmış balı

6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml. Lik)

1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)

2 diş sarımsak

1 küçük kereviz

1 küçük havuç

1 küçük patates

tuz, karabiber

4 çorba kaşığı zeytinyağ

1-2 limon suyu

Terbiyesi:

2 çay bardağı süt veya 200 ml krema

2 yumurta sarısı

1 silme çorba kaşığı un

Üzerine:

Kıyılmış maydanoz

BALIK ÇORBASI YAPILIŞI