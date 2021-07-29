Bu akşam televizyonda Düğüm Salonu filmi yayınlanacak. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmde yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor. Başrollerinde İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel gibi ünlü oyuncuların rol aldığı filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak ediliyor. Peki Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim? Düğüm Salonu nerede çekildi?

DÜĞÜM SALONU KONUSU NE?

Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İrem Sak

Gonca Vuslateri

Emre Karayel

Şahin Irmak

Onur Buldu