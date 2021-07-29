Ekşili köfte tarifi: MasterChef Ekşili köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekşili köfte tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda yarışan yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu oldu. En lezzetli tarife erişmek isteyenler Ekşili köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ
Köftesi için Malzemeler:
- ¼ su bardağı pirinç – 5 dakika haşlanmış ve süzülmüş
- 1 adet soğan- rende
- 1 adet yumurta
- Tuz
- Karabiber
- 350 gr. kıyma
- Un – köfteleri kaplamak için
- Zeytinyağı
- 2 adet havuç – dilimlenmiş
- 1 adet kereviz – küp doğranmış
- 2 adet patates – küp doğranmış
- 7 su bardağı sıcak su
Meyanesi için Malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 1 limonun suyu
EKŞİLİ KÖFTE YAPILIŞI
- Pirinçleri çok az suda hafif yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.
- Pirinçler soğuduktan sonra derin bir kapta; rendelenmiş soğan, kıyma, tuz, karabiber, yumurta ve pirinçleri iyice yoğurun.
- Geniş bir tepsiye un dökün ve yayın.
- Kıymalı harçtan fındık büyüklüğünde köfteler yapıp unlu tepsiye koyun. Tüm köfteleri hazırladıktan sora tepsiyi sallayarak tüm köfteleri iyice unlayın.
- Tencereyi ocağa alın, zeytinyağı ekleyin ve ısıtın, havuçları ekleyip yaklaşık 1 dakika kadar soteleyin, ardından sıcak suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
- Su kaynayınca köfteleri, patatesleri ve kerevizleri ekleyip tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte 20 dakika pişirin.
- Tüm malzemeler pişince ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
- Köfteli karışım ılınınca bir kasede yumurta ve limon suyunu iyice çırpın.
- Köftenin suyundan bir kepçe alın ve sürekli çırparak yumurtalı karışıma ilave edin.
- Birkaç kepçe daha suyu aynı şekilde ekleyerek karışımın ılınmasını sağlayın. Ardından yumurtalı karışımı köftelerin üzerine dökün ve sıcak servis edin.