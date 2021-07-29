Ekşili köfte tarifi: MasterChef Ekşili köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekşili köfte tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda yarışan yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu oldu. En lezzetli tarife erişmek isteyenler Ekşili köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Köftesi için Malzemeler:

¼ su bardağı pirinç – 5 dakika haşlanmış ve süzülmüş

1 adet soğan- rende

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

350 gr. kıyma

Un – köfteleri kaplamak için

Zeytinyağı

2 adet havuç – dilimlenmiş

1 adet kereviz – küp doğranmış

2 adet patates – küp doğranmış

7 su bardağı sıcak su

Meyanesi için Malzemeler:

1 adet yumurta

1 limonun suyu

EKŞİLİ KÖFTE YAPILIŞI