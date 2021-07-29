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Giriş Tarihi: 29.7.2021 23:07 Son Güncelleme: 29.7.2021 23:07

İncirli Tart tarifi: MasterChef İncirli Tart nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İncirli Tart tarifi: MasterChef İncirli Tart nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 yarışmasının 29 Temmuz günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde düello mücadeleleri sürdü. Jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, düelloda mücadele eden yarışmacılardan lezzetli bir İncirli Tart yapmalarını istedi. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek İncirli Tart tarifi ile ilgili olarak İncirli Tart nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. En güzel ve denenmiş İncirli Tart tarifi ile tüm detaylar.

İncirli Tart tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda yarışan yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu oldu. En lezzetli tarife erişmek isteyenler İncirli Tart nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

İNCİRLİ TART NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

İNCİRLİ TART MALZEMELERİ

Hamur için: 3 su bardağı un

  • 160 gram tuzsuz tereyağı
  • 6 adet yumurta sarısı
  • 1/3 su bardağı toz şeker
  • Dolgu malzemesi için:
  • 6 adet olgun incir
  • 100 gram kuru kayısı
  • 1 su bardağı krema
  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 50 gram tereyağı
  • 60 gram yer fıstığı
  • 2 tatlı kaşığı pudra şekeri

İNCİRLİ TART YAPILIŞI

  1. Hamur için unu derin bir kaba eleyip tereyağını ekleyin. Hafifçe karıştırıp toz şeker ve yumurta sarılarını katıp yoğurun. Hamuru alüminyum folyoya sarıp buzdolabında yarım saat bekletin. Hamuru ikiye ayırın. Bir parçasını unlanmış düz bir zeminde 25 cm çaplı tart kalıbı büyüklüğünde açın.
  2. Hamuru, yağlanmış tart kalıbının dibini ve kenarlarını kaplayacak şekilde yerleştirin. Kabarmaması için üzerini yağlı kağıt ile kaplayıp bakliyat doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Hamurun üzerindeki yağlı kağıt ve bakliyatı alın. Fırını 160 dereceye getirip 10 dakika daha pişirin. Dolgu maddesi için incirleri soyup kuru kayısılarla birlikte küp şeklinde doğrayın. Kremayı sertleşmesi için mikserle çırpın. Yumurta, toz şeker, tereyağı, krema, yerfıstığı, doğranmış kayısı ve inciri karıştırın. Kalıbın içindeki hamurun üzerine yayın. Kalan hamuru tart kalıbı büyüklüğünde açın.
  3. 1 parmak kalınlığında şeritler kesin. Şeritlerle tartın üzerini sepet örgü şeklinde kapatın. Üzerine pudra şekeri serpin. Fırında 25-30 dakika daha pişirin. Tartı oda sıcaklığında kalıpta soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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İncirli Tart tarifi: MasterChef İncirli Tart nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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