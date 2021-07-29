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Giriş Tarihi: 29.7.2021 16:12

Jason Bourne filminin konusu ne? Jason Bourne oyuncuları kimler?

Jason Bourne filminin konusu ne? Jason Bourne oyuncuları kimler?

Film severleri ekran başına kilitleyen Jason Bourne, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında olacak. 2016 Amerikan yapımı ajan ve aksiyon gerilim türü olan filmde, hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne’un geçmişindeki sırları keşfetmeye karar vermesini göreceğiz. Peki, Jason Bourne oyuncuları kimler, konusu nedir? Detaylar haberimizde.

Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı Jason Bourne filmi bu akşam televizyon ekranlarında gösterilecek. Aksiyon ve gerilim türündeki Jason Bourne, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Jason Bourne filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte, Jason Bourne filminin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler

JASON BOURNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Universal Pictures'ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a bir kez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.Jason Bourne filminde Damon'a Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum'ın yarattığı karakterlere dayanan film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı.

2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.

JASON BOURNE FİLMİ OYUNCUNCULARI

  • Matt Damon Rolü : Jason Bourne
  • Tommy Lee Jones Rolü : CIA Director Robert Dewey
  • Alicia Vikander Rolü : Heather Lee
  • Vincent Cassel Rolü : Asset
  • Julia Stiles Rolü : Nicky Parsons
  • Riz Ahmed Rolü : Aaron Kalloor
  • Ato Essandoh Rolü : Craig Jeffers
  • Scott Shepherd (II) Rolü : Director NI Edwin Russell

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Jason Bourne filminin konusu ne? Jason Bourne oyuncuları kimler?
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