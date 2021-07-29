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Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:50 Son Güncelleme: 29.7.2021 11:54

Masterchef izleyenler şoke oldu! İki yarışmacıyı birden…

Masterchef izleyenler şoke oldu! İki yarışmacıyı birden…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te iki yarışmacı arasında kalan şeflerin kararı şoke etti. Mehmet Şef iki yarışmacıyı kararı açıklamak için çağırırken "Gerçekten başımıza çok gelen bir şey değil" diyerek söze başladı. Yarışmacılardan Mustafa kararı öğrendikten sonra ‘’Bir ilke şahit olduğum için arkadaşımla beraber çok mutluyum’’ sözlerine yer verirken iki yarışmacının bir üst tura çıkması yarışmada bir ilk olarak duyuruldu. İşte Masterchef son bölümde yaşananlar…

Masterchef yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümde bir ilk yaşandı ve iki yarışmacı da üst tura geçti. İki tabağın da çok iyi olduğu konusunda birleşen şefler, yeniden tadım yaptı. Şefler uzun süre kendi aralarında konuştuktan sonra verdikleri kararı açıkladı.

MASTERCHEF'TE İKİ YARIŞMACI BİRDEN ÜST TURA GEÇTİ

MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri heyecanı yaşanırken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeleri iki yarışmacı birden üst tura taşıdı.

"İlk kez şahitlik ediyoruz"

Şef Somer Sivrioğlu "İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden üst tura geçirmek istedik. İki tane birbirinden üstün tabak var. İkinizi de üçüncü tura davet etmek istiyoruz" dedi.

"Başımıza çok gelen bir şey değil"

Mehmet Yalçınkaya ise "Başımıza çok gelen bir şey değil. O yüzden zor karar aldık. İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Masterchef izleyenler şoke oldu! İki yarışmacıyı birden…
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