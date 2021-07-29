Masterchef izleyenler şoke oldu! İki yarışmacıyı birden…

MASTERCHEF'TE İKİ YARIŞMACI BİRDEN ÜST TURA GEÇTİ

MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri heyecanı yaşanırken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeleri iki yarışmacı birden üst tura taşıdı.

"İlk kez şahitlik ediyoruz"

Şef Somer Sivrioğlu "İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden üst tura geçirmek istedik. İki tane birbirinden üstün tabak var. İkinizi de üçüncü tura davet etmek istiyoruz" dedi.

"Başımıza çok gelen bir şey değil"

Mehmet Yalçınkaya ise "Başımıza çok gelen bir şey değil. O yüzden zor karar aldık. İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.