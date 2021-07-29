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Giriş Tarihi: 30.7.2021 00:11 Son Güncelleme: 30.7.2021 00:11

Soğan Çorbası tarifi: MasterChef Soğan Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Soğan Çorbası tarifi: MasterChef Soğan Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 yarışmasının 29 Temmuz günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde düello mücadeleleri sürdü. Jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, düelloda mücadele eden yarışmacılardan lezzetli bir Soğan Çorbası yapmalarını istedi. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Soğan Çorbası tarifi ile ilgili olarak Soğan Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. En güzel ve denenmiş Soğan Çorbası tarifi ile tüm detaylar.

Soğan Çorbası tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda yarışan yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu oldu. En lezzetli tarife erişmek isteyenler Soğan Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ:

  • 4 adet soğan
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 6 su bardağı tavuk suyu
  • 1 çorba kaşığı kıyılmış taze biberiye
  • Tuz, karabiber

Üzerine:

  • 6 dilim tost ekmeği
  • 6 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

SOĞAN ÇORBASI YAPILIŞI:

  1. Soğanları temizleyip, piyazlık doğrayın.
  2. Tereyağını bir tencerede eritin ve soğanı sote edin.
  3. Üzerine biberiyeyi ekleyin.
  4. Tavuk suyu, tuz ve karabiber ilave edip soğan yumuşayana dek pişirin.
  5. 2 Diğer taraftan tost ekmeklerinin kenarlarını alıp, ikiye bölün.
  6. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
  7. Bir fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.
  8. Pişen çorbayı blenderden geçirip, servis tabaklarına aktarın.
  9. Üzerine kızarttığınız ekmek dilimlerini koyarak servis yapın.

TERLETME NEDİR, NASIL YAPILIR?

Terletme, özellikle kebap yapımında, et ile birlikte pişmesi gereken ancak pişme süresi etten daha uzun olan sebzelere uygulanıyor.

Terletme sebzelerin az miktarda suyun içinde yumuşayana kadar pişirilmesi anlamına geliyor. Bu süre malzemeye göre değişse de genellikle kısık ateşte kapağı kapalı halde 15-20 dakikalık bir pişirme işlemi terletme için yeterli oluyor.

Terletme işlemini kavurmaktan ayıran da işin içine suyun girmesi ve harlı değil kısık ateş kullanılması..

Soğan, sarımsak, patlıcan gibi sebzelere yapılan bu işlemde suyun içine lezzet vermek amacıyla karabiber ya da pul biber gibi baharatlar da eklenebiliyor.

Bazı yörelerde bu işleme demleme de deniyor.

Patlıcan kebabı için patlıcan, soğan kebabı için de soğan etlerle birlikte şişe takılmadan önce terletiliyor.

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Soğan Çorbası tarifi: MasterChef Soğan Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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