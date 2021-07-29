Su böreği tarifi: MasterChef Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Su böreği tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda yarışan yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu oldu. En lezzetli tarife erişmek isteyenler su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SU BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

8 yumurta

½ çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Ara katlar için

200 gr tereyağı

Üzeri için

1 yumurta

SU BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI

Yumurta ve sıvı yağı geniş bir kaba alın. Ardından tuzu ve elenmiş unu ekleyin. Hamuru güzelce yoğurun ve yumuşaması için bekletin. Yumuşayan hamuru bezelere bölün. Bezeleri nemli bezin içerisinde bekletin. Bezeleri oklava yardımıyla açın. Açtığınız hamurları kaynar suda haşlayın ve suyunu süzün. Haşlanmış yufkayı tepsiye alın. Erittiğiniz tereyağını haşlanmış yufkaların arasına sürün. Bir kat yufka bir kat tereyağı olacak şekilde su böreği tarifini hazırlayın. Hamurun kenarlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin içine doğru bastırın. Böreğin üzerine bir yumurtayı sürün ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Su böreğiniz hazır. Afiyet olsun…

SU BÖREĞİ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Su Böreği Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 229 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 330 gramlık miktarında Su Böreği 756 kalori bulunmaktadır. Su böreği, yufkaların suda haşlanması ile yapılır. Yağ içeriği diğer böreklere göre daha fazladır.