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Giriş Tarihi: 29.7.2021 22:37 Son Güncelleme: 29.7.2021 22:37

Su böreği tarifi: MasterChef Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Su böreği tarifi: MasterChef Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 yarışmasının 29 Temmuz günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde düello mücadeleleri sürdü. Jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, düelloda mücadele eden yarışmacılardan lezzetli bir su böreği yapmalarını istedi. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Su böreği tarifi ile ilgili olarak su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. En güzel ve denenmiş su böreği tarifi ile tüm detaylar.

Su böreği tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda yarışan yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu oldu. En lezzetli tarife erişmek isteyenler su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SU BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

  • 8 yumurta
  • ½ çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

Ara katlar için

  • 200 gr tereyağı

Üzeri için

  • 1 yumurta

SU BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI

  1. Yumurta ve sıvı yağı geniş bir kaba alın. Ardından tuzu ve elenmiş unu ekleyin.
  2. Hamuru güzelce yoğurun ve yumuşaması için bekletin.
  3. Yumuşayan hamuru bezelere bölün. Bezeleri nemli bezin içerisinde bekletin.
  4. Bezeleri oklava yardımıyla açın. Açtığınız hamurları kaynar suda haşlayın ve suyunu süzün.
  5. Haşlanmış yufkayı tepsiye alın. Erittiğiniz tereyağını haşlanmış yufkaların arasına sürün. Bir kat yufka bir kat tereyağı olacak şekilde su böreği tarifini hazırlayın.
  6. Hamurun kenarlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin içine doğru bastırın.
  7. Böreğin üzerine bir yumurtayı sürün ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Su böreğiniz hazır. Afiyet olsun…

SU BÖREĞİ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Su Böreği Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 229 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 330 gramlık miktarında Su Böreği 756 kalori bulunmaktadır. Su böreği, yufkaların suda haşlanması ile yapılır. Yağ içeriği diğer böreklere göre daha fazladır.

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Su böreği tarifi: MasterChef Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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