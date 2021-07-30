Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar Rıza Baba kim, gerçek adı ne?

Eylül ayında 15'inci sezona başlamaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde, Rıza Baba'ya hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geliyor. Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı sorularıyla incelenen konuya oyuncudan ya da kanaldan bir açıklama gelmedi. Haberlerin doğruluk payı olup olmadığını araştıran televizyon izleyicileri, Arka Sokaklar Rıza Baba kim, gerçek adı ne sorusuna da yanıt arıyor.

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada yer alan iddialara kanaldan, yapım şirketinden ya da oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bu iddiaların asılsız olduğu, Zafer Ergin'in Rıza Baba karakteriyle yeni sezonda da yer alacağı düşünülüyor.