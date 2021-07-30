Elbasan Tava tarifi: MasterChef Elbasan Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler, 3'lü düelloda yarışmacılardan elbasan tava yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını gören ve evde yaparak sevdikleriyle paylaşmak isteyenler elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ELBASAN TAVA MALZEMELER

400 gram yağsız kuzu eti

2 adet orta boy yemeklik

doğranmış soğan

4 kahve fincanı margarin

3 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı tane karabiber

4 tatlı kaşığı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı un

1 çay bardağı süt

Tuz, karabiber

ELBASAN TAVA YAPILIŞI