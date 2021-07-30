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Giriş Tarihi: 30.7.2021 22:10 Son Güncelleme: 30.7.2021 22:10

Elbasan Tava tarifi: MasterChef Elbasan Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Elbasan Tava tarifi: MasterChef Elbasan Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda mücadele eden yarışmacılardan lezzetli bir elbasan tava yapmaları istendi. Ekranlarda yemeğin yapılışını izleyenler evde kendileri de yapmak isteyerek Elbasan Tava tarifi ile ilgili olarak elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan elbasan Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler, 3'lü düelloda yarışmacılardan elbasan tava yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını gören ve evde yaparak sevdikleriyle paylaşmak isteyenler elbasan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ELBASAN TAVA MALZEMELER

  • 400 gram yağsız kuzu eti
  • 2 adet orta boy yemeklik
  • doğranmış soğan
  • 4 kahve fincanı margarin
  • 3 adet defne yaprağı
  • 1 çorba kaşığı tane karabiber
  • 4 tatlı kaşığı rendelenmiş
  • kaşar peyniri
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Beşamel sos için:
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 kahve fincanı un
  • 1 çay bardağı süt
  • Tuz, karabiber

ELBASAN TAVA YAPILIŞI

  1. Öncelikle yemeklik doğranmış soğanı margarinde pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun. Üzerine yağsız kuzu etini ekleyip, kavurmaya devam edin. Tane karabiber ve defne yaprağını ekleyin.
  2. Üzerini kapatacak kadar su ilave edip, tuzunu da ekleyerek, bu şekilde kaynamaya bırakın. Beşamel sos için, ayrı bir tencerede unu tereyağı ile kavurup, süt, tuz ve karabiber ekleyin.
  3. Tencereyi ocaktan alıp, sosu bir süre dinlenmeye bırakın. Ardından, pişmiş kuzu etlerini de bir güveç kaba alın. Üzerine beşamel sosu gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerini iyice kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

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Elbasan Tava tarifi: MasterChef Elbasan Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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