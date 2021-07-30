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Giriş Tarihi: 30.7.2021 23:19 Son Güncelleme: 30.7.2021 23:19

Pideli Köfte tarifi: MasterChef Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pideli Köfte tarifi: MasterChef Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından düelloda mücadele eden yarışmacılardan lezzetli bir Pideli Köfte yapmaları istendi. Ekranlarda yemeğin yapılışını izleyenler evde kendileri de yapmak isteyerek Pideli Köfte tarifi ile ilgili olarak Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler, 3'lü düelloda yarışmacılardan Pideli Köfte yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını gören ve evde yaparak sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PİDELİ KÖFTE MALZEMELER

Köfte harcı için:

  • 400 gram dana kıyma
  • 100 gram kuzu kıyma
  • 1 adet ince kıyılmış soğan
  • 2-3 dilim bayat ekmek içi (ıslatılmış ve suyu sıkılmış)
  • 6-7 dal kıyılmış maydanoz
  • 1'er çay kaşığı kimyon, karabiber, toz kırmızı biber, Tuz

Sosu için:

  • 6 adet domates
  • 1 diş kıyılmış sarmısak
  • 2 dal kıyılmış fesleğen
  • 1 adet defne yaprağı
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber

Sunum için:

  • 6 adet tırnaklı pide
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 250 gram yoğurt

Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

PİDELİ KÖFTE YAPILIŞI

  1. Köfte için tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve yoğurun. Köfte harcından küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde bastırarak şekil verin.
  2. Izgarada veya az yağladığınız tavada önlü arkalı kızartın. Sosu için kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın ve tavaya alın. Sarmısak, fesleğen, defne yaprağı, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin.
  3. Tüm malzemeyi önce harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Tavayı ocaktan alın ve defne yaprağını içinden çıkarın. Kalan malzemeyi robottan geçirin. Pideleri tavada erittiğiniz tereyağına bastırarak ıslatın.
  4. Servis tabağına önce pideleri yerleştirin. Üzerine kızarmış köfteleri yan yana dizin ve ortaya yoğurt koyun. En üstüne de domates sosu ve kızdırılmış tereyağını gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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Pideli Köfte tarifi: MasterChef Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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