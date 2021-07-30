Pideli Köfte tarifi: MasterChef Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler, 3'lü düelloda yarışmacılardan Pideli Köfte yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını gören ve evde yaparak sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Pideli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PİDELİ KÖFTE MALZEMELER

Köfte harcı için:

400 gram dana kıyma

100 gram kuzu kıyma

1 adet ince kıyılmış soğan

2-3 dilim bayat ekmek içi (ıslatılmış ve suyu sıkılmış)

6-7 dal kıyılmış maydanoz

1'er çay kaşığı kimyon, karabiber, toz kırmızı biber, Tuz

Sosu için:

6 adet domates

1 diş kıyılmış sarmısak

2 dal kıyılmış fesleğen

1 adet defne yaprağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Sunum için:

6 adet tırnaklı pide

2 çorba kaşığı tereyağı

250 gram yoğurt

Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

PİDELİ KÖFTE YAPILIŞI