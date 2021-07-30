Talaş Böreği tarifi: MasterChef Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler, 3'lü düelloda yarışmacılardan Talaş Böreği yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını gören ve evde yaparak sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TALAŞ BÖREĞİ MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

200 gram dana eti

1 adet soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

Tuz, karabiber

1 çay bardağı konserve bezelye

1/2 demet dereotu ve maydanoz

4 adet milföy hamuru

1/2 çay bardağı su

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

Tepsiyi yağlamak için:

1 çorba kaşığı yağ

TALAŞ BÖREĞİ YAPILIŞI

Yağı tencereye alın ve eritin. Üzerine et, tuz ve karabiber ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun. Piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönene kadar kavurun. Kıyılmış sivri biber ve rendelenmiş domatesi de ekleyin. Birkaç dakika kavurup, bezelyeyi ilave edin ve suyunu çekene kadar kısık ateşte kavurun. Üzerine kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyin. Karışımı biraz ılıtın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz milföy hamurlarının ortasına hazırladığınız harçtan koyup bohça şeklinde kapatın. Börekleri yağladığınız fırın tepsisine ters çevirip yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Talaş böreği yaparken, milföy hamurlarını kullanmadan önce oda sıcaklığında 5 dakika kadar bekletirseniz şekillendirmeniz daha kolay olacaktır.