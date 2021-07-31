Rıza Baba öldü mü, Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?

Eylül ayında 15'inci sezona başlamaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde, Rıza Baba'ya hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geliyor. Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı sorularıyla incelenen konuya oyuncudan ya da kanaldan bir açıklama gelmedi. Haberlerin doğruluk payı olup olmadığını araştıran televizyon izleyicileri, Arka Sokaklar Rıza Baba kim, gerçek adı ne sorusuna da yanıt arıyor.
ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?
Sosyal medyada yer alan iddialara kanaldan, yapım şirketinden ya da oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bu iddiaların asılsız olduğu, Zafer Ergin'in Rıza Baba karakteriyle yeni sezonda da yer alacağı düşünülüyor.
ZAFER ERGİN KİMDİR?
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.
2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.
Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur. 9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz." dedi