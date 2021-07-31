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Giriş Tarihi: 31.7.2021 13:14

Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Derinlerdeki Dehşet ne zaman çekildi?

Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Derinlerdeki Dehşet ne zaman çekildi?

MEG: Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2018 yılında çekilen film, son dönemlerin iddialı gerilim ve korku filmlerinden birisi olarak gösteriliyor. Jason Statham ve Li Bingbing'in başrollerinde yer aldığı Derinlerdeki Dehşet filmi, konusu kadar oyuncuları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları kimler? İşte, MEG: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları

Dean Georgaris, Jon Hoeber ve Erich Hoeber imzalı bir 2018 yapımı film bilim/kurgu korku ve gerilim severleri bu akşam ekran başına kilitlemeye geliyor. Orijinal adı The Meg olan filminPasifik Okyanusu'nun tabanında bir kurtarma görevi sırasında 23 metre uzunluğundaki megalodon köpekbalığıyla karşılaşan bir grup bilim insanını konu alıyor. Peki, Derinlerdeki Dehşet konusu nedir? Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kimler?

DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

  • Jason Statham - Jonas Taylor
  • Li Bingbing - Suyin
  • Rainn Wilson - Jack Morris
  • Ruby Rose - Jaxx
  • Winston Chao - Dr. Minway Zhang
  • Page Kennedy - DJ
  • Jessica McNamee - Lori Taylor
  • Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"
  • Robert Taylor - Dr. Heller
  • Sophia Cai - Meiying
  • Masi Oka - Toshi
  • Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides

DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU

Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

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Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Derinlerdeki Dehşet ne zaman çekildi?
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