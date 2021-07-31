Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 31.7.2021 14:31

Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı

Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm merakla bekleniyor. Hafta içi her gün yayın akışında görülen lezzet yarışmasının bu akşamki 31Temmuz 2021 Tv8 yayın akışında olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği lezzet yarışması her gün yayınlanırken bugünkü yayın akışında görülmüyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde üçlü düellolar devam etti. Rabia Akgül, Efe Cemaloğlu, Hüsnü Kiremitçioğlu üçlü düellolarda MasterChef Türkiye stüdyosunda karşı karşıya geldi. Peki Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BUGÜN NEDEN YOK?

Masterchef yeni bölüm bu akşam yok. Bu akşam kolaj bölümüyle ekrana gelecek olan Masterchef yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölümün gelecek hafta yeni bölümleriyle yayınlanması bekleniyor…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tv8 yayın akışına göre Masterchef yeni bölüm bu akşam yok. 31 Temmuz akşamı ise MasterChef'in kolaj bölümleri yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2021

16.15 Arif v 216

18.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye- Kolaj

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA