Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği lezzet yarışması her gün yayınlanırken bugünkü yayın akışında görülmüyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde üçlü düellolar devam etti. Rabia Akgül, Efe Cemaloğlu, Hüsnü Kiremitçioğlu üçlü düellolarda MasterChef Türkiye stüdyosunda karşı karşıya geldi. Peki Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BUGÜN NEDEN YOK?
Masterchef yeni bölüm bu akşam yok. Bu akşam kolaj bölümüyle ekrana gelecek olan Masterchef yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölümün gelecek hafta yeni bölümleriyle yayınlanması bekleniyor…
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Tv8 yayın akışına göre Masterchef yeni bölüm bu akşam yok. 31 Temmuz akşamı ise MasterChef'in kolaj bölümleri yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2021
16.15 Arif v 216
18.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye- Kolaj