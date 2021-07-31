Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği lezzet yarışması her gün yayınlanırken bugünkü yayın akışında görülmüyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde üçlü düellolar devam etti. Rabia Akgül, Efe Cemaloğlu, Hüsnü Kiremitçioğlu üçlü düellolarda MasterChef Türkiye stüdyosunda karşı karşıya geldi. Peki Masterchef yeni bölüm bu akşam neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz tv8 yayın akışı