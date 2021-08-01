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Giriş Tarihi: 2.8.2021 01:33 Son Güncelleme: 2.8.2021 01:34

Baş Belası son bölüm izle! Şahin tek başına şebekenin peşine düşüyor

Baş Belası son bölüm izle! Şahin tek başına şebekenin peşine düşüyor

ATV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Baş Belası dizisi 7. son bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Şahin tek başına şebekenin peşine düşüyor. Öte yandan dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Baş Belası son bölüm izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. ATV ile Baş Belası son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Baş Belası dizisi 7. son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baş Belası son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLE

ATV ile Baş Belası dizisi 7. Son bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baş Belası dizisi 7. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

BAŞ BELASI 7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…



BAŞ BELASI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Emniyet'ten ayrılarak başına 'Şebeke'nin peşine düşen Şahin, kendisine kurulan tuzaktan kurtulsa da İpek'in kaçırıldığını öğrenir. Emniyeti işe karıştırmadan İpek'i kurtarmak için harekete geçen Şahin, İpek'in bıraktığı ipuçlarını takip ederek iz sürmeye başlar.

Cinayet büro Şahin'i görevine dönmeye ikna etmeye çalışırken, orman yolunda bulunan bir ceset ekibi harekete geçirir. Cinayeti çözmeye çalışan ekibin elde ettiği kanıtlar, Şahin'in arkadaşı Uğur'u işaret etmektedir. Bu durum Şahin'e cinayet büroya dönmekten başka seçenek bırakmaz.



Bugüne kadar karşılaştığı cinayetlerden çok farklı olan bu vaka, Şahin'in en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır. Şahin bu sınavı verirken İpek'in gözlem gücüne ve analizlerine ihtiyaç duyar. Ekibin umudunun tükendiği ve davanın kapanacağı noktada, İpek sonucu değiştirecek çözümü bulabilecek midir?

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Baş Belası son bölüm izle! Şahin tek başına şebekenin peşine düşüyor
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