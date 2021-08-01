Baş Belası son bölüm izle! Şahin tek başına şebekenin peşine düşüyor





Bugüne kadar karşılaştığı cinayetlerden çok farklı olan bu vaka, Şahin'in en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır. Şahin bu sınavı verirken İpek'in gözlem gücüne ve analizlerine ihtiyaç duyar. Ekibin umudunun tükendiği ve davanın kapanacağı noktada, İpek sonucu değiştirecek çözümü bulabilecek midir?