2021 MasterChef Türkiye yarışmasında sezonun ilk önlüğünü alan ve ana kadro yarışmacısı seçilen Fatma Polat ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek MasterChef Fatma kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına cevap aranıyor.

MASTERCHEF FATMA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı.

MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.

KAYNAK: acunn.com