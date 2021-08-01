Testi kebabı tarifi: MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında final turu mücadelesi veren yarışmacılar testi kebabını en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TESTİ KEBABI MALZEMELER

2 kişilik testi

300 gram kuşbaşı kuzu eti

1 adet domates

1 adet acı veya tatlı sivri biber

Birkaç diş sarmısak

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

Karabiber, pulbiber, tuz, defne yaprağı

TESTİ KEBABI YAPILIŞI

KUZU etini bir tepsi içine alın. Kabuklarını soyduğunuz domates, soğan, sivri biber ve sarmısağı da irice doğrayıp tepsiye ilave edin. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Testinin içini yıkayıp, tereyağını koyun. Tepsinin içindeki malzemeyi testiye doldurun. Testinin ağzını, sert tuzlu hamurla kapatıp, üzerine çatalla küçük bir delik açın. Izgara ateşinde, 50-60 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra testiyi kırarak servis yapın.

TESTİ KEBABI PÜF NOKTASI

Testi kebabı isteğe göre 1-2 kişilik, 5-6 kişilik ya da 8-10 kişilik testilere konabilir. Mevcut testi, 20 dakika fırında ısıtılarak servise hazır hale getirilir.