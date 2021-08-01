Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Testi kebabı tarifi: MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 1.8.2021 23:24 Son Güncelleme: 1.8.2021 23:24

Testi kebabı tarifi: MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Testi kebabı tarifi: MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de Final turu mücadelesi yaşanıyor. Final turuna çıkma başarısı gösteren yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen testi kebabını en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri testi kebabı tarifi ile ilgili olarak “MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında final turu mücadelesi veren yarışmacılar testi kebabını en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TESTİ KEBABI MALZEMELER

  • 2 kişilik testi
  • 300 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 1 adet domates
  • 1 adet acı veya tatlı sivri biber
  • Birkaç diş sarmısak
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Karabiber, pulbiber, tuz, defne yaprağı

TESTİ KEBABI YAPILIŞI

KUZU etini bir tepsi içine alın. Kabuklarını soyduğunuz domates, soğan, sivri biber ve sarmısağı da irice doğrayıp tepsiye ilave edin. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Testinin içini yıkayıp, tereyağını koyun. Tepsinin içindeki malzemeyi testiye doldurun. Testinin ağzını, sert tuzlu hamurla kapatıp, üzerine çatalla küçük bir delik açın. Izgara ateşinde, 50-60 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra testiyi kırarak servis yapın.

TESTİ KEBABI PÜF NOKTASI

Testi kebabı isteğe göre 1-2 kişilik, 5-6 kişilik ya da 8-10 kişilik testilere konabilir. Mevcut testi, 20 dakika fırında ısıtılarak servise hazır hale getirilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Testi kebabı tarifi: MasterChef testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA