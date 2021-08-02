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Haberler Medya Haberleri Aşkın Tarifi son bölüm izle! Taylan’ın oyunu Naz ile Fırat’ın aşkını tehlikeye atıyor
Giriş Tarihi: 3.8.2021 01:50 Son Güncelleme: 3.8.2021 01:50

Aşkın Tarifi son bölüm izle! Taylan’ın oyunu Naz ile Fırat’ın aşkını tehlikeye atıyor

Aşkın Tarifi son bölüm izle! Taylan’ın oyunu Naz ile Fırat’ın aşkını tehlikeye atıyor

Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi 8. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Taylan’ın oyunu Naz ile Fırat’ın aşkını tehlikeye atıyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler ise “Aşkın Tarifi son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Aşkın Tarifi son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Aşkın Tarifi 8. bölümle, Kanal D ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Aşkın Tarifi son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Aşkın Tarifi son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle,



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Aşkın Tarifi 8. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/askin-tarifi/bolumler


AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Fırat'a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz'a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman'ın, Fırat'ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat'ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye sokar.



Taylan'ın oynadığı yeni oyunsa Naz ile Fırat'ın aşkını neredeyse uçurumun kenarına getirir. Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecektir? Fırat sonunda Naz ile ilgili kurduğu hayallerine erişebilecek midir?

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Aşkın Tarifi son bölüm izle! Taylan’ın oyunu Naz ile Fırat’ın aşkını tehlikeye atıyor
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