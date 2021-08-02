A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, başarılı performansı ile dikkat çekerken hayatı ve kariyerine dair merak edilenler araştırılıyor. Voleybol hayatına küçük yaşlarda başlayan isim 2014 yılından beri smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı kadrosunda da yerini korumaya devam eden Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Baladın hayatı ve kariyeri

HANDE BALADIN KİMDİR?

Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. 23 yaşındaki milli voleybolcu, 1.88 boyunda ve başak burcu. Genç sporcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini sürdürmektedir. Voleybol hayatına küçük yaşlarında orta oyuncu olarak başlayan Hande Baladın Eczacıbaşı Vitra altyapısında yetişerek kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör pozisyonunda görev yapan Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takıma yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri dönen başarılı voleybolcu o tarihten beri 7 numaralı formasıyla turuncu-beyazlı ekiple kariyerini sürdürürken, Türkiye Kadın Millî Voleybol takımı kadrosunda da yerini korumaya devam ediyor.

Genç voleybolcu Hande Baladın kadrosunda yer aldığı kulübü ile, 2016 Voleybol Kadınlar Ulusal Ligi Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü, 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu, 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu, 2019 Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği, 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası başarılarını elde ederken, 13 yaşından beri giydiği milli takım formasıyla da 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü, 2015 U 23 Dünya Şampiyonası İkinciliği, 2017 U 23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü, 2018 Milletler Ligi İkinciliği, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği yaşayarak, 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası "En İyi Blok Yapan Oyuncu", 2017 U 23 Dünya Şampiyonası "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Smaçör" ödülleriyle de bireysel başarı ödüllerinin sahibi oldu. 2021 yılında verdiği bir röportajda tarihte kendisine örnek olarak aldığı sporcunun Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyen Hande Baladın, " Bence Ronaldo herkesin örnek alması gereken, tarihte birçok ilke imza atmış bir sporcu. Aynı zamanda herkese ilham kaynağı olan ve hedefleri doğrultusunda pes etmeden çalışan bir futbolcu." ifadelerini kullandı. 12 yaşından beri Olimpik sporcu olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Baladın, 2016 Rio elemelerinde de kadroda yer alıp, takımca alınan yenilgiden dolayı Rio'ya gidemediği için çok üzülse de, 2021 yılında Voleybol Milli Takımımız ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kendini göstermeye devam ediyor