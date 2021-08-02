Kalp Yarası 5. Bölüm Full İzle Tek Parça! Hande tehlikeli bir oyuna girişiyor

Kalp Yarası 5. bölüm, ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Kalp Yarası 5. Bölüm Full İzle Tek Parça" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Kalp Yarası 5. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan linke tıklayarak Kalp Yarası 5. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.
Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.
Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer. Diğer yanda Ayşe karşılıklı anlaşmayla başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basar. Ne var ki onları kötü bir sürpriz beklemektedir.