MasterChef Milhan kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Milhan Erdem nereli, kaç yaşında?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında sezonun ilk önlüğünü alan ve ana kadro yarışmacısı seçilen Milhan Erdem ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek MasterChef Milhan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına cevap aranıyor.

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.

2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

KAYNAK: acunn.com