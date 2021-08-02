Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu ve oyuncuları: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu alan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi 2 Ağustos Pazartesi akşamı Star Tv ekranlarına gelecek. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ile çevirdiği oyunlar nedeniyle insanları dolandırmakta olup kimse tarafından yakalanmamıştır ve hikaye bu şekilde başlar. Peki; Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ OYUNCULARI

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.