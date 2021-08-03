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Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:15

Ada Masalı 6. Son bölüm izle: Star Tv Ada Masalı son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Ada Masalı 6. Son bölüm izle: Star Tv Ada Masalı son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Ada Masalı son bölüm izle ekranı diziseverler tarafından araştırma konusu haline geliyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı romantik komedi türündeki yapımın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 6. Bölümünde Aliye’nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratmış öte yandan Poyraz’ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye’nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Dizi ile ilgili olarak Ada Masalı 6. Son bölüm izle ekranı bu kapsamda yapımın takipçilerinin gündeminde. İşte Star Tv Ada Masalı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Ada Masalı son bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Star Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden yaz sezonu dizisinin son olarak ekranlara gelen bölümünde Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup oteldeki sorunları çözmeleri gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır. Bu noktada Star Tv Ada Masalı son bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte Star Tv ile Ada Masalı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Ada Masalı 6 bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/6-bolum



ADA MASALI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur.

Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır.

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Ada Masalı 6. Son bölüm izle: Star Tv Ada Masalı son bölüm tamamı kesintisiz izle!
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